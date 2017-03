Du mardi 14 au jeudi 16 mars 2017 de 21h45 à fin de service

En raison de travaux de nuit, la ligne est interrompue entre les stations "Sainte-Claire les Halles" et "Plaine des Sports". Un bus relais remplace les trams de la ligne entre les stations " Verdun-Préfecture" et "Gières Gare Universités", via "Plaine des Sports". Les stations tram sont desservies par le bus relais, en station ou à proximité. Les horaires et plan de la navette sont affichés aux stations tram. Les stations " Notre-Dame-Musée", "Condillac" et "Mayencin Champ-Roman" , ne sont pas desservies par la navette.