du lundi 3 juillet début de service au mardi 8 août fin de service

12. Les arrêts "Verdun-Préfecture", "rue Lesdiguières", ne sont pas desservis et sont reportés aux arrêts provisoires place de Verdun, au dos de la station tram en direction de Les Alloves et devant l'IUT en direction de Maisons Neuves. Les arrêts "Docteur Martin" ne sont pas desservis. En direction de Les Alloves, se reporter à l'arrêt "Verdun- Préfecture" au dos de la station tram. En direction de Maisons Neuves, se reporter à l'arrêt provisoire situé après le carrefour rue Lesdiguières et Agutte Sembat.

13. Les arrêts "Verdun-Préfecture", "rue Lesdiguières", ne sont pas desservis et sont reportés aux arrêts provisoires place de Verdun, au dos de la station tram en direction de Lycée du Grésivaudan et devant l'IUT en direction de Prémol. Les arrêts "Docteur Martin" ne sont pas desservis. Se reporter aux arrêts provisoires situés boulevard Agutte Sembat.

16. Les arrêts "Verdun-Préfecture", "rue Lesdiguières", ne sont pas desservis et sont reportés aux arrêts provisoires place de Verdun, au dos de la station tram en direction de Lycée du Grésivaudan et devant l'IUT en direction de Gendarmerie. Les arrêts "Docteur Martin" ne sont pas desservis. Jusqu'au 28 juillet inclus, se reporter aux arrêts provisoires situés boulevard Agutte Sembat. A partir du 29 juillet, en direction de Lycée du Grésivaudan, se reporter à l'arrêt "Verdun-Préfecture" au dos de la station tram. En direction de Gendarmerie, se reporter à l'arrêt provisoire situé après le carrefour rue Lesdiguières et Agutte Sembat.