Du 6 au 7 juillet 2017

Arrêts non desservis

En raison de travaux, rue d'Alembert, la ligne est déviée, en direction de Maisons-Neuves, entre les arrêts "Saint-Bruno" et "Champs-Elysées".

Les arrêts "Vallier - Docteur Calmette" et "D'Alembert" en direction de Maisons Neuves, ne sont pas desservis.



Un arrêt provisoire "Vallier Docteur Calmette" est situé Boulevard Joseph Vallier.



Arrêts non desservis : "D'Alembert" direction Maisons Neuves, "Vallier - Docteur Calmette" direction Maisons Neuves