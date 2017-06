Fête des Tuiles

Samedi 10 juin 2017 de 05h20 à 22h

En raison de la fête des Tuiles organisée sur la commune de Grenoble, des perturbations sont à prévoir sur les lignes :

E : La ligne est limitée à l'arrêt "Esplanade Centre" en direction de Louise Michel, de 9h00 à 22h00. Les arrêts de "Alsace-Lorraine", à "Louise Michel" ne sont pas desservies. La ligne C2 est exceptionnellement prolongée de "Louise Michel" à "Vallier-Libération".

Arrêts non desservis : • Alliés • Alsace-Lorraine • Condorcet • Louise Michel • Vallier - Libération.

C : La ligne peut être retardée au croisement de la parade, secteur Vallier-Libération, de 17h15 à 18h30.

12 : La ligne est interrompue entre les arrêts "Vallier-Docteur Calmette" et "Verdun- Préfecture", du début jusqu'à la fin de service. Les arrêts, de "Abbé Grégoire" à "Docteur Martin", ne sont pas desservis. Se reporter à l'arrêt provisoire "Vallier- Docteur Calmette" en direction de Maisons Neuves, boulevard Joseph Vallier. Attention en raison du Critérium du Dauphiné, la ligne est interrompue entre les arrêts "Vallier-Docteur Calmette" et "Jeanne d'Arc", avec un terminus provisoire à l'arrêt "Chavant" des lignes 13 et C4, de 10h30 jusqu'à la fin de la course prévue vers 14h00.

Arrêts non desservis : • Abbé Grégoire • Championnet • Champollion • Chorier - Condorcet • Condorcet • Docteur Martin • Saint-Bruno • D'Alembert

C2 : La ligne est exceptionnellement prolongée de l'arrêt "Louise Michel" à l'arrêt "Vallier-Libération" de la ligne 17 de 9h00 à 12h30 et de 20h00 à 22h00. Elle dessert les arrêts "Alliés", "Vallier-Liberation" et "Foch-Ferrié".

17 : La ligne est limitée à l'arrêt "Louise Michel", en direction de Colonel Dumont, de 12h30 à 20h00. Les arrêts, de "Alliés" à "Colonel Dumont", ne sont pas desservis. Les départs de 20h00 et 20h45, de l'arrêt "Colonel Dumont", direction Les Saillants sont assurés.

Arrêts non desservis : • Alliés • Foch - Ferrié • Vallier - Libération.

C5 : La ligne peut être retardée au croisement de la parade, secteur Alliés, de 16h30 à 17h30.