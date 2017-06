En raison de travaux de réseaux humides, la RD41 à Vienne est fermée en continu, 24h/24 et 7j/7 UNIQUEMENT DANS LE SENS Vienne-Estrablin à partir du vendredi 30 juin à 08h30 jusqu’au mercredi 16 août 2017 à 08h00.

Un itinéraire conseillé est mis en place pour tous les véhicules par les RD301, RD502, RD75C et RD41B via Vienne, Pont-Evêque, Estrablin et Vienne.