En raison de travaux, la RD36 sera coupée sur la commune de Diemoz du mardi 18 avril à 8h00 au vendredi 21 avril 2017 à 7h00, au niveau du carrefour giratoire des quatre routes.



Des déviations seront mises en place :

- Dans le sens Vienne - Bourgoin-Jallieu par les RD75, 518, 518z, 76, 75 et 1006 via Saint-Quentin-Fallavier,

- Dans le sens Bourgoin-Jallieu - Vienne par les RD313, 311, 75, 76, 518z, 518 et 75 via Saint-Quentin-Fallavier.