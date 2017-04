En raison de travaux, la RD143 sur la commune de Montcarra sera coupée du mardi 18 avril à 8h00 au vendredi 28 avril 2017 à 17h00.

Des déviations seront mises en place :

- Pour les Véhicules de moins de 3,5 T par la RD54 et la route de Vignieu via Rochetoirin et le Grand Bois,

- Pour les véhicules de plus de 3,5 T par les RD54, 54A, 16L et 16 via Rochetoirin et la Chapelle de la Tour.