A compter du 31 mars, les ventes de titres de transport Transisère se feront au sein de la billetterie information OùRA ! située en gare SNCF de Grenoble.

Ce nouveau point de vente remplacera celui actuellement situé en gare routière de Grenoble et sera le lieu d’information, de conseil et de vente dédié à l’ensemble des réseaux de transports régionaux et de proximité : TER, LER, Transisère, TAG et Navettes aéroport.

A bientôt pour découvrir ce nouvel espace !