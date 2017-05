Le vendredi 5 et mardi 9 mai 2017

Arrêts "Le Grand champs", "Les Charpennes" et "Les Etroits" à Montaud non desservis

En raison de travaux sur la commune de Saint-Quentin-sur-Isère, les arrêts "Le Grand champs", "Les Charpennes" et "Les Etroits" ne seront pas desservis vendredi 5 mai soir et mardi 9 mai matin.