Du 3 avril au 7 juillet 2017

Arrêts « Richerd et Marais » et « La Marine » à St-Christophe-sur-Guiers non desservis

En raison de travaux sur la commune d’Entre-deux-Guiers, les arrêts « Richerd et Marais » et « La Marine » ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « La Richardière » à 7h36 ou « La Rosette » à 7h43.

Attention : modification des horaires comme suit.

Merci de votre compréhension