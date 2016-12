Du lundi 21 novembre 2016 et jusqu’à fin juin 2017

Suite à la fermeture d’une partie de la RD16 à Vézeronce - Curtin, la ligne PVEZA ne pourra plus emprunter la route de Brailles. Les arrêts "Brailles" et "Chemin des Sables" à Vézeronce- Curtin ne pourront plus être desservis

Vous pouvez vous reporter sur l’arrêt "Charay".

Merci de votre compréhension.

L’équipe Itinisère