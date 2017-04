Dès mardi 2 mai et jusqu'au mercredi 31 mai

Arrêts "Maison Gallin" , "Sous le Mont " , "Eglise" et "Verchère" non desservis

En raison de travaux d'assainissement programmés sur les communes de Saint-Bueil et Voissant, les arrêts "Maison Gallin" , "Sous le Mont " , "Eglise" et "Verchère" ne seront pas desservis. Vous pouvez vous reporter aux arrêts sur les RD49C et RD82 :

A "La Satre" à Saint-Bueil pour ceux qui prennent le car habituellement à "Maison Gallin" et "Sous le Mont".

A "La Buquinière" à Saint-Albin de Vaulserre pour ceux qui prennent le car à "Eglise" et "Verchère".

