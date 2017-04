Dès lundi 3 avril et jusqu'au 14 avril 2017 inclus

Prolongation des travaux sur la commune de Saint-Bueil

Arrêts «Le Donnat » et « Foyer municipal » non desservis

Les travaux d’assainissement programmés sur la commune de St Bueil sont prolongés et ne permettent pas d’assurer la desserte des arrêts « Le Donnat » et « Foyer municipal ».

Les élèves sont donc priés de se reporter aux arrêts sur la RD82 :

- A « la pâle » à St Geoire en Valdaine pour ceux qui prennent le car habituellement au « Donnat »

- A « La Roche » ou « RD 82 » à St Bueil pour ceux qui prennent le car à « Foyer municipal ».

Merci de votre compréhension

L'équipe Itinisère