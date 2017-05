Mercredis 17 et 24 mai 2017

Sur le service de 12h07 de La Mure

Arrêt « Perouzat », « Mairie », « Station Service » et « Lespinasse » non desservis

En raison de travaux sur la commune de Pierre-Châtel, les arrêts « Perouzat », « Mairie », « Station Service » et « Lespinasse » à Pierre-Châtel ne seront pas desservis.

Les élèves à destination de ces arrêts seront pris en charge par le service de la MUR07 de 12h07 qui part du même arrêt.