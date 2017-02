Dès lundi 6 mars 2017

Les cars du matin au départ de la gare routière de St-Etienne-de-St-Geoirs et à destination de La-Cote-St-André seront affectés aux emplacements 8 et 9 (desserte LEGTA) et 6, 7, 10 (desserte St François).

Les autres cars des lignes 7350 et SEG02 utiliseront un des emplacements libres de 1 à 5, sans affectation nominative.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère