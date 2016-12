Dès lundi 5 décembre 2016

Les départs de 6h09 et de 6h44 de la gare routière de Beaurepaire sont avancés de 5 minutes et fixés à 6h04 et 6h39.

Le passage aux autres arrêts sur ces services est avancé de 5 minutes également.

Merci de votre compréhension

L'équipe Itinisère