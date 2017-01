Dès lundi 30 janvier 2017

Vos lignes évoluent !

6070 : Certains cars de la ligne effectueront leur départ ou terminus à l’arrêt « Pré de l’Eau » à Montbonnot-Saint-Martin.

6021 : 11 liaisons par jour entre le Grésivaudan et l’Hôpital Michallon. Correspondance à l’arrêt « Pré de l’Eau » à Montbonnot avec les lignes EXP1 et Citadine A pour la rive droite ; EXP2 et G2 pour la rive gauche.

Merci de votre compréhension

L'équipe Itinisère