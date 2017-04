Jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017

Arrêts « Chantebout », « Le Tartaix » et « Les Semaises » à Montbonnot-Saint-Martin

non desservis

En raison de travaux sur la commune de Montbonnot-Saint-Martin les arrêts « Chantebout », « Le Tartaix » et « Les Semaises » à Montbonnot-Saint-Martin ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Le Prieuré » à Montbonnot-Saint-Martin ou « Le Fangeat » à Saint-Ismier.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère