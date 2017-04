Le mardi 18 et le mercredi 19 Avril 2017

Arrêts « Gare Université (Tramway) », « Gare Université (SNCF) » et « Institution Don Bosco » à Gières non desservis

En raison de travaux rue de la gare à Gières, les arrêts « Gare Université (Tramway)», « Gare Université (SNCF) » et « Institution Don Bosco » à Gières ne seront pas desservis. Merci de vous reporter à l’arrêt « Edelweiss » à Gières.

Merci de votre compréhension

