Les 27 et 28 avril 2017 inclus

Arrêts « Place du 8 mai 1945 », « Parc de la Grille », « Rue Kerdrean » et « Saint-Jacques » à Moirans non desservis

En raison de travaux sur la commune de Moirans, les arrêts « Place du 8 Mai 1945 », « Parc de la Grille », « Rue Kerdrean » et « Saint-Jacques » à Moirans ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts « Pompier » ou « Chalet » (exceptionnellement desservi) à Moirans.