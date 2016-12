Dès jeudi 3 novembre 2016

Pour des raisons de sécurité, l’arrêt "Moulin-Vieux" à Lavaldens est déplacé.

Il sera désormais situé au croisement entre la RD 114 et la RD 114 C en face de la déchèterie.

Il sera desservi 2 minutes plus tard par rapport à l’horaire actuel dans le sens La Morte vers La Mure et 2 minutes plus tôt dans le sens La Mure vers La Morte.

Merci de votre compréhension

L'équipe Itinisère