Dès jeudi 1er septembre 2016

Votre ligne vous proposera une nouvelle offre de transport incluant notamment 1 service express aller et retour qui fonctionnera du lundi au vendredi toute l’année sauf les jours fériés.

Au départ de La Mure « République » à 6h30 et de Grenoble « Gare routière » à 17h30, ces services express circuleront via l’autoroute A480 entre Le Pont-de-Claix et Grenoble sortie Vallier-Catane et desserviront les arrêts suivants :

* nouveaux points d’arrêt

