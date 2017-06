Les 18 et 19 juillet 2017

Arrêts « Cimon », « Mairie », « République », « Dr Ricard » et « Hôpital » à La Mure non desservis

A l’occasion de la 17ème étape du Tour de France et en raison de la présence du village étape sur la commune de La Mure, les arrêts « Cimon », « Mairie », « République », « Dr Ricard » et « Hôpital » ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts provisoires situés devant La Matacena/Le Murtel ou à l’arrêt « Collège Louis Mauberret » à La Mure, exceptionnellement desservi ces deux jours.