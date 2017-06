Du 10 au 13 juillet 2017

Arrêts « ET. L. Dufeillant » à Beaurepaire, « Lacras », « Le Village » et « Pont-Rouge » à Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire non desservis

En raison de travaux sur la commune de Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire, l’arrêt « ET. L. Dufeillant » à Beaurepaire et les arrêts « Lacras », « Le Village » et « Pont-Rouge » à Saint-Barthélémy-de-Beaurepaire ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Gare Routière » à Beaurepaire ou « Le Content » à Penol.

Merci de votre compréhension

L’équipe Itinisère