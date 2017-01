En raison des mauvaises conditions météorologiques, une interdiction de circulation des poids lourds de plus 7.5 tonnes est mise en place sur la RD1075 entre Vif et le col de la Croix Haute, sur la RD529 entre Jarrie et La Mure et sur la RD1085 au col du Banchet de 21h à 7h.

Vous trouverez ci-dessous les arrêtés préfectoraux concernant ces interdictions.