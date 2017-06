TOUR DE FRANCE (104ème édition)

Mercredi 19 juillet

17ème étape- La Mure (Isère)> Serre-Chavalier (Hautes-Alpes) - 183 Km

Wednesday 19 july 17th stage

Pour toutes les étapes et sur l’ensemble des itinéraires de la course, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents, ainsi que les véhicules de la caravane, seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés une à deux heures avant le passage de la voiture de tête de course et au moins 15 minutes après le passage de la voiture balai.

Dans certaines intersections, un cisaillement d’itinéraire sera assuré sous la responsabilité des forces de l’ordre.

Racing cyclists will have a private use of the road all along the cycling race route and at all stages of the tour. Both the competitors and the caravan vehicles will be escorted by the motorcycle squadron of the Republican Guard. The road will be closed one to two hours before the head vehicle goes and up to 15 minutes after the sweep vehicle goes.

At some crossroads, crossing the closed road will be allowed under the control of the Police.

* * *

Cette étape de 183 Km démarrera à 10h10 du centre-ville de La Mure sur l’avenue Chion Ducolet. Après avoir emprunté les RD114, RD26 et RD526 en Matheysine et dans le Valbonnais, les coureurs basculent par le col d’Ornon en Oisans. Ils rejoignent le département de la Savoie au niveau du col de la Croix de Fer après 70 Km de course en passant par la RD1091 et la RD526. L’arrivée de l’étape à Serre-Chevalier dans le département des Hautes-Alpes est prévue, pour les premiers coureurs, aux alentours de 17h17.

Des perturbations sont à prévoir le mercredi 19 juillet 2017 sur la RD1091 menant aux cols du Glandon et de la Croix de Fer (via la RD526) et menant à Briançon (Serre-Chevalier).

This 183 km stage will start from the town center of La Mure on the street Chion Ducolet at 10:10. After taking the roads RD114, RD26 and RD526 in Matheysine and in the Valbonnais, the racing cyclists will shift in Oisans by the Col d’Ornon. They will join the Savoie “Department” at the level of the Col de la Croix de Fer” after 70 kms of cycling race through the RD1091 and the RD526. The arrival of the first racing cyclists to Serre-Chevalier in the Hautes-Alpes “Department” is planned at around 17:17.

Some disturbances will occur on Wednesday 19 July 2017 on the RD1091 towards Col du Glandon and Col de la Croix de Fer (RD526) and towards Briançon (Serre-Chevalier).

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :





La circulation des poids lourds de plus de 7,5T entre Vizille et Corps est interdite sur la RN85 à partir du mardi 18 juillet 2017 à 20h00 jusqu’au mercredi 19 juillet à 15h00. Un délestage de la RN85 sera mis en place par l’A51 et la RD1075 direction Veynes puis Gap via le col de la Croix Haute.

The traffic of heavy goods vehicles (heavier than 7,5T) between Vizille and Corps will not be allowed on the RN85 from Tuesday 18 July 2017 20:00 until Wednesday 19 July 2017 15:00.

Alternative roads will be set up between Grenoble and Gap by the RD1075 and the RD994 (by the “col de la Croix-Haute”).

LIST OF DISTURBANCES ; ESTIMATED TIME SCHEDULE

Secteur Oisans :

Les cols du Glandon et de la Croix de Fer seront fermés à partir du mardi 18 juillet 2017 à 20h00 dans le département de la Savoie.

L’afflux important de spectateurs attendu dans l’Oisans et en direction du col du Lautaret et du Galibier (département des Hautes- Alpes) génèrera des perturbations sur le réseau routier.

Dans les Hautes-Alpes, la RD1091 sera fermée au col du Lautaret de 13h30 à 20h00 (selon l’affluence attendue au sommet de ces cols et selon la durée d’évacuation à la fin de l’étape).

The “cols du Glandon and Croix de Fer” will be closed since Tuesday 18th of july 2017 at 20:00 in the Savoie Department.

Disturbances on the road network will occur because of the important number of people expected in Oisans and in the direction of both Col du Lautaret and Col du Galibier (Hautes-Alpes “Department”).

In the Hautes-Alpes “Department”, the road RD1091 at the Col du Lautaret will be closed from 13:30 to 20:00 (depending on the number of expected people at the top of both summits and depending on the time to evacuate people at the end of the stage).

LIST OF DISTURBANCES ; ESTIMATED TIME SCHEDULE :





L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Time schedule is indicated for information only: road closing and opening up will be fixed by the Police according to parking and traffic conditions, to ensure, as a priority, road drivers’safety.

Pour plus d’informations sur le département de la Savoie : www.savoie-route.fr

Pour plus d’informations sur le département des Hautes-Alpes : http://inforoute.hautes-alpes.fr/

STATIONNEMENTS : Horaires et lieux d’interdiction :

Toute interdiction de stationnement prend fin sur décision de la Gendarmerie au plus tard le mercredi 19 juillet 2017 à 24h00.

All parking bans will expire by Police decision at the latest on Wednesday 19 July at 24:00

Merci de respecter ces consignes.

Thank you for following these instructions.

CAR PARK : Time schedule and parking ban location:

DEVIATIONS :

Du mardi 18 juillet 2017 à 20h00 jusqu’au mercredi 19 juillet à 15h00 :

Les poids lourds de plus de 7,5 T entre Vizille et Corps devront suivre la déviation obligatoire de la RN85 par l’A51 et la RD1075 direction Veynes puis Gap via le col de la Croix Haute.

Pour les usagers VL en transit, il est conseillé de suivre l’itinéraire suivant :

pour les usagers se situant à Gap ou Briançon, il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute.

Pour les usagers se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron.

ALTERNATIVE ROADS:

From Tuesday 18 July 20:00 to Wednesday 19 July 15:00

Heavy goods vehicles (heavier than 7,5T) travelling between Vizille and Corps must follow the alternative roads of the RN85 and take the motorway A51 then the road RD1075 towards Veynes and Gap by the col de la Croix Haute.

For other drivers:

Drivers starting from Gap or Briançon are recommended to join Grenoble by the RD994 (following the direction of Veynes) then by the RD1075 through the “col de la Croix-Haute” (following the direction of Grenoble).

Drivers starting from Grenoble are recommended to join Gap or Briançon by the motorway A51 up to the col du Fau then the RD1075 through the “col de la Croix-Haute” (following the direction of Sisteron). At the “Col de la Croix Haute”, Gap or Briançon could be joined by taking the RD994 (following the direction of Veynes).

Mercredi 19 juillet 2017 à partir de 15h00 :

La fermeture de la route départementale 1091 au col du Lautaret devrait générer des perturbations importantes entre Vizille et Briançon. Pour éviter ce secteur, une déviation est mise en place entre GRENOBLE et BRIANCON par la route nationale 85 passant par La Mure et Gap.

Pour les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85 en direction de Vizille, un itinéraire de déviation par la RN85 sera mis en place à Vizille pour rejoindre Briançon via La Mure et Gap via le col Bayard sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap).

Pour les usagers qui souhaitent rejoindre Grenoble à partir Briançon, il est conseillé de passer par Gap et la RN85 via le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter depuis la RN85 à la Mure la RD529 via St Georges de Commiers.

Pour les usagers se situant dans les départements du Rhône, de la Savoie ou la région Rhône-Alpes, il est conseillé de rejoindre l'autoroute A43, d'emprunter le tunnel du Fréjus, puis de suivre la direction Oulx et Montgenèvre avant de rejoindre Briançon. Attention, cet itinéraire présente un allongement de parcours d'environ 40 km et un surcoût de péage de 37 euros.

Pour les usagers se situant dans le Briançonnais et désirant rejoindre les départements du Rhône, de la Savoie ou la région Rhône-Alpes, il est conseillé de suivre la direction de Montgenèvre, Oulx et d'emprunter le tunnel du Fréjus permettant ainsi de reprendre l'autoroute A43 en direction de Chambéry et de Lyon. Attention, cet itinéraire présente un allongement de parcours d'environ 40 km et un surcoût de péage de 37 euros.

Wenesday 19 July 2017 from 15:00

The closing of the departmental road RD1091 will probably occur huge traffic disturbances between Vizille and Briançon. To avoid this area, an alternative road will be set up between GRENOBLE and BRIANCON using the national road N85 towards La Mure and Gap.

Concerning road users travelling to Briançon by taking the RN85 towards Vizille, an alternative road by RN85 will be set up at Vizille to join Briançon through La Mure, the “Col Bayard” and Gap. Be careful, heavy goods vehicles, heavier than 26T and without an accredited speed reducer independent from service and emergency brakes are not allowed to circulate from the Isère/Hautes-Alpes “department” limit and up to Gap.

Road users wishing to join Grenoble from Briançon are recommended to drive through Gap, the Col Bayard and La Mure by the RN85. Be careful, heavy goods vehicles heavier than 7,5T and not allowed coaches will have to leave the RN85 at la Mure and take the RD529 through St Georges de Commiers.

Road users from Rhone and Savoie “Departments” and Rhone Alpes area are recommended to take the motorway A43 then the Tunnel of Fréjus, and to follow the direction of Oulx and Montgenèvre to finally join Briançon: Please note that following this itinerary will increase the travel by 40km and induce a 37 euros toll overspend.

Road users from Briançon area are recommended to follow the direction Montgenèvre, Oulx, then take the Tunnel of Fréjus and the motorway A43 towards Lyon or Chambery: Please note that following, this itinerary will increase the travel by 40km and induce a 37 euros toll overspend.

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

Les services circulant sur les secteurs suivants : La Mure, Valbonnais, Bourg D’Oisans et Allemont seront fortement perturbés.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr

Autres transports en commun :

La ligne régionale expresse Grenoble / Briançon (LER35) sera également concernée. Pour plus de renseignements, consulter le site www.info-ler.fr

PUBLIC TRANSPORT:

Bus lines circulating in the following sectors: La Mure, Valbonnais, Bourg d’Oisans and Allemont will be strongly disrupted.

For more information, please visit the web site: www.transisere.fr

Similarly, the express regional bus line Grenoble ó Briançon (LER35) will be impacted. For more information, please visit the web site: www.info-ler.fr

QUELQUES CONSEILS :

Afin que le Tour reste une grande fête, voici quelques règles simples à respecter :

Surveillez bien les enfants : ne les laissez pas traverser ou aller sur la route, tenez-les par la main.

Ne laissez personne dans votre voiture, ni aucun objet de valeur.

Respectez les consignes données par les policiers, gendarmes et signaleurs. Ils prennent soin de votre sécurité!

Restez derrière les barrières de sécurité quand il y en a.

Écartez-vous le plus possible de la chaussée : accotements non stabilisés ou le ras du trottoir peuvent éventuellement être utilisés par les coureurs.

Tenez vos animaux domestiques en laisse et loin du bord de la route.

Ne vous installez ni en sortie de virage, sans visibilité, ni dans les descentes des cols.

Attention au passage de la caravane publicitaire : restez sur le bord de la route et ne vous précipitez pas sur les objets tombés sur la chaussée.

Interdiction de traverser la route du Tour toute la journée. Même en dehors de la course, de nombreux véhicules officiels peuvent vous surprendre à tout moment!

N’allez jamais au-devant des coureurs, ne courez pas à leur côté même pour les encourager.

Attention à la chaleur ! Buvez de l'eau régulièrement et faîtes boire les enfants même s’ils ne le réclament pas. Munissez-vous de chapeaux, de lunettes de soleil, de crème solaire…

Renseignez-vous sur la météo – attention aux orages !!! En montagne, le temps peut changer rapidement!. Prévoyez des vêtements chauds contre la pluie.

Photographes ou vidéastes, faites vos prises de vue en retrait de la chaussée. attention à la perception au travers de l’appareil photo, la perspective et les distances sont trompeuses.

Respectez l’environnement, Ne jetez pas de mégots : Attention au feu !

Merci de respecter le tri sélectif! De nombreux conteneurs sont à votre disposition.

Au retour, soyez patient car toutes les routes seront saturées. Suivez les conseils de la gendarmerie.

SOME ADVICES :

For the Tour to be a great Day, please follow these instructions :