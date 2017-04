FLASH SPECIAL



Ré-ouverture de la RD30 au tunnel de Saint-Pancrasse

le vendredi 21 avril 2017 à 17h00

Travaux d'aménagement

En raison d'interventions dans le tunnel pour traiter les infiltrations d'eaux, le tunnel de Saint-Pancrasse est actuellement fermé à toute circulation les jours ouvrés de 9h00 à 17h00. (Une déviation est en place dans les 2 sens de circulation par les RD1090 et RD30, via Saint-Nazaire-les-Eymes, La Terrasse, Saint-Hilaire-du-Touvet et Saint-Pancrasse).

Les travaux ayant pris de l'avance (la ré-ouverture était initialement prévue le 25 avril 2017), l'ouverture de la RD30 et du tunnel de Saint-Pancrasse est avancée au vendredi 21 avril 2017 à 17h00.

La ligne 6550 est impactée par la fermeture jusqu'au 21 avril 2017 à 17h00.