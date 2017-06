FLASH SPECIAL

PIC DE POLLUTION

4ème jour

Le niveau d'INFORMATION est activé sur les routes départementales de l'Isère dans les zones suivantes, depuis le mardi 20 juin 2017 à 15h51 : le Bassin Grenoblois, le bassin lyonn.

La vitesse est réduite de 20 km/h sur les voies où la vitesse maximale est supérieure ou égale à 90km/h sur les communes du Bassin grenoblois.

La vitesse est réduite à 70 km/h sur les autoroutes A51, A480, A48 entre les péages de Vif et Voreppe, et A41 entre Carronerie et le péage de Crolles.

Vous pouvez consulter la liste des communes du bassin grenoblois.JPG.

A compter du 23 juin, le ticket à l'unité, normalement valable 1 heure, vous permet la libre circulation sur l'ensemble du réseau TAG, jusqu'à la fin des services.

Si vous utilisez des tickets 10, 30 voyages ou Tag Pass, un seul voyage sera décompté. La validation de votre titre reste obligatoire à chaque trajet.

Les parkings relais sont librement accessibles.

IL N'Y A PLUS AUCUN EPISODE POLLUTION DANS LES ZONES SUIVANTES : la Zone Alpine, le Nord Isère, ainsi que le Bassin Lyonnais.

Plus d'informations sur www.atmo-rhonealpes.org.