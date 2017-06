FLASH SPECIAL



POLLUTION ATMOSPHERIQUE

NIVEAU D'INFORMATION - MESURES DE RECOMMANDATION

Le niveau d'INFORMATION est activé sur les routes départementales de l'Isère dans la zone suivante, depuis le mardi 20 juin 2017 à 15h51 : le Bassin Grenoblois.



Pour les usagers, il est vivement recommandé :

- de limiter l'usage des véhicules automobiles et de tous autres engins à moteur thermique;

- de privilégier, pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants (marche à pied et vélo) ;

- de différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ;

- pour leurs déplacements indispensables, de pratiquer si possible le co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun.



Message Radio : "La zone que vous traversez enregistre une détérioration de la qualité de l'air. Afin de lutter ensemble contre ce phénomène, nous vous conseillons de réduire votre vitesse.".

Vous pouvez consulter la liste des communes du bassin grenoblois.JPG.

IL N'Y A PLUS AUCUN EPISODE POLLUTION DANS LES ZONES SUIVANTES : la Zone Alpine, le Nord Isère, ainsi que le Bassin Lyonnais.

Plus d'informations sur www.atmo-rhonealpes.org.