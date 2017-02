Épisode de pollution de l’air aux particules fines (PM10)

sur le bassin Lyonnais / Nord Isère

Compte tenu des prévisions émises par Air Rhône-Alpes, le préfet de l’Isère vous informe de l’activation, au niveau information-recommandation, des mesures relatives à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique sur le bassin lyonnais / Nord Isère.

En conséquence, vous trouverez ci-après les recommandations à caractère sanitaires, et les mesures routières et comportementales à mettre en œuvre conformément à l’arrêté inter-préfectoral du 1er décembre 2014.

1. Recommandations à caractère sanitaire

Il convient de respecter les recommandations suivantes, applicables tout particulièrement aux personnes vulnérables et sensibles, mais aussi plus largement à l’ensemble de la population :

Réduire (ou éviter pour les personnes sensibles) les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe (7h-10h / 17h-20h)

Réduire (ou éviter pour les personnes sensibles) les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur ; reportez les activités qui demandent le plus d’efforts

En cas de gène respiratoire ou cardiaque : prendre conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin, privilégier les sorties brèves et sans effort.

2. Mesures routières

• Pour les usagers de la route, il est recommandé un abaissement de 20 km/h de la vitesse autorisée sur les routes et autoroutes dont la vitesse maximale autorisée est égale ou supérieure à 90 km/h.

3. Mesures comportementales

• Pour les particuliers : interdiction des foyers ouverts d’appoint et les appareils d’appoint de combustion non performants de type inserts, poêles, chaudières installés avant 2000 ; maîtrise de la température de chauffage des logements ;

• Pour les entreprises de travaux publics, de mettre en place sur les chantiers des mesures visant à réduire les émissions de poussières; d’éviter d’utiliser les groupes électrogènes sauf raison de sécurité ;

• Pour les industriels, de s'assurer du bon état et du bon fonctionnement des installations de combustion et des dispositifs antipollution; de reporter, si possible, les opérations qui pourraient être à l’origine d’émissions atmosphériques polluantes inhabituelles ; PREFECTURE DE L’ISERE - SIACEDPC INFORMATION PREFECTORALE

• Pour les entreprises et administrations, d’adapter les modalités de travail de leurs agents, en recourant au télétravail à l’audio conférence ou à la visioconférence ;

• Pour les agriculteurs et éleveurs, de reporter si possible les opérations susceptibles d’être à l’origine d’émissions atmosphériques polluantes ;

• Pour les maires, de relayer ces recommandations auprès des responsables des établissements communaux et notamment des écoles maternelles et primaires; de prendre toutes les dispositions susceptibles de favoriser les modes de déplacement moins polluants. De veiller à l’appropriation par leurs administrés des instructions ci-dessus pour les particuliers.

Base réglementaire :

- Arrêté inter-préfectoral n°2014335-0003 du 1er décembre 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant pour les départements de la région Rhône-Alpes.

Plus d’informations :

www.isere.gouv.fr

www.air-rhonealpes.fr

www.ars.rhonealpes.sante.fr/Air-Exterieur.146182.0.html www.metromobilite.fr

www.metromobilite.fr