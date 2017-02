FLASH SPECIAL

GORGES DE LA BOURNE

FERMETURE PARTIELLE de la RD531

Le Département de l’Isère réalise des travaux de sécurisation de falaises dans les gorges de la Bourne sur la RD 531 entre Choranche (carrefour RD531 / RD531A) et Rencurel (carrefour RD531 / RD35), en-dessous du lieu-dit « Les Rochers du Ranc ».

Il est prévu de fermer la RD 531 à Choranche : FERMETURE en journée les jours ouvrés de 08h30 à 17h30 du lundi 6 mars 2017 au vendredi 24 mars à 17h30.

=> RE-OUVERTURE le vendredi 24 mars 2017 à 17h30

Pendant cet horaire 08h30 – 17h30, la RD531 est fermée à toute circulation sur un tronçon situé entre le carrefour RD531 / RD35 (commune de Rencurel, lieu-dit La-Balme-de-Rencurel) et le carrefour RD531 / RD531A (la RD531A accède aux grottes de Choranche). Les grottes de Choranche restent accessibles depuis Pont-en-Royans.

La RD531 sera donc totalement ouverte à la circulation les week-ends du vendredi 17h30 au lundi 08h30 (24h/24).

Déviation pour les tous les véhicules de hauteur inférieure à 3,50 m :

Par les RD 518 (route des Grands Goulets dans le département de la Drôme), RD 103A et RD 103 jusqu'au carrefour RD 103 / RD 531 au pont de la Goule Noire (limite Drôme - Isère), via les Grands Goulets et St-Jullien-en-Vercors (Drôme), dans les 2 sens de circulation.