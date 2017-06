FLASH SPECIAL

GORGES DE LA BOURNE

FERMETURE de la RD 531 jeudi 15 juin 2017



Le Département de l’Isère réalise divers travaux de réparation d’ouvrages d’art dans les gorges de la Bourne sur la RD 531.



La RD 531 sera fermée le jeudi 15 juin 2017 de 8h30 à 17h00, dans les 2 sens de circulation, sur un tronçon situé entre le carrefour RD 531 / RD 35 (commune de Rencurel, lieu-dit La-Balme-de-Rencurel) et le carrefour RD 531 / RD 531A (accès aux grottes de Choranche). Les grottes de Choranche restent accessibles depuis Pont-en-Royans.



 Déviation pour les tous les véhicules de hauteur inférieure à 3,50 m :

Par les RD 518 (route des Grands Goulets dans le département de la Drôme) et RD 103 jusqu'au carrefour RD 103 / RD 531 au pont de la Goule Noire (limite Drôme - Isère), via les Grands Goulets et St-Jullien-en-Vercors (Drôme), dans les 2 sens de circulation.

 Déviation pour les tous les véhicules de hauteur supérieure à 3,50 m (quel que soit leur tonnage) : Par les RD 1532 et RD 518, via Sassenage, Izeron, St-Romans et Pont-en-Royans.