FLASH SPECIAL

RD 1091 - AU GRAND TUNNEL DU CHAMBON (OISANS)

(Commune de Mizoën - Isère)

FERMETURE DE LA RD1091 à partir du lundi 6 mars 2017 à 12h00

Les travaux visant à l’achèvement complet du tunnel du Chambon doivent désormais reprendre.

Avec la fin de la période des vacances d’hiver, ce lundi 6 mars à 12h00, le tunnel va être refermé temporairement à la circulation pour la poursuite des travaux. Une ouverture temporaire est prévue cet été avant une réouverture finale en fin d’année 2017.

Déviations :

Sens vers Grenoble vers Briançon :

Depuis Vizille : par la route nationale RN85 via La Mure, le col Bayard et Gap (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis la limite Isère / Hautes-Alpes jusqu’à Gap), puis la RN94 en direction de Briançon.

Sens Briançon vers Grenoble :

Depuis Briançon : par Gap et la RN85 via le col Bayard (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis Gap jusqu’à la limite Isère / Hautes-Alpes), et La Mure jusqu’à Vizille(descente de Laffrey)sauf pour les PL de PTAC supérieur à 7,5Tet autocars non autorisés qui devront emprunter, à La Mure, la RD529 via St-Georges-de-Commiers.