FLASH SPECIAL

MANIFESTATION SPORTIVE «69ème CRITERIUM DU DAUPHINE»

Samedi 10 JUIN 2017

Le Département de l'Isère est concerné par l’étape suivante :

Samedi 10 juin 2017 : Aoste (Isère) => Alpe d’Huez (Isère) – 167,5 Km

Pour cette étape et sur l’ensemble des itinéraires successifs, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés environ 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai.

L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION.

Il n’y a pas de caravane publicitaire.

Dans certaines intersections, une traversée de l’itinéraire pourra être assurée sous la responsabilité des forces de l’ordre.

Au départ d’Aoste dans le nord Isère, les coureurs du Critérium emprunteront des routes départementales en Isère puis en Savoie avant de retrouver le département de l’Isère pour l’essentiel de l’étape qui les mènera à l’arrivée à l’Alpe d’Huez entre 14h36 et 15h09 environ.

L’accès à Uriage et Vizille sera perturbé vers midi et en début d’après-midi.

L’accès à l’Alpe-d’Huez et au massif de l’Oisans sera perturbé durant l’après-midi jusqu’à 15h30.

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

Secteur Vals du Dauphiné :

RD592 : à Aoste pour le départ entre les carrefours RD1516/RD592 et le 1er giratoire, place du Champ de Mars (départ), entre 7h00 et 12h00.

à Aoste pour le départ entre les carrefours RD1516/RD592 et le 1er giratoire, place du Champ de Mars (départ), Accès Walibi : les usagers sont invités à suivre la déviation depuis le carrefour des Abrets (RD592/RD1075) par la RD1075 en direction de La Batie.

les usagers sont invités à suivre la déviation depuis le carrefour des Abrets (RD592/RD1075) par la RD1075 en direction de La Batie. RD82C : entre Aoste et le carrefour RD82C/RD82, entre 9h15 et 10h15.

entre Aoste et le carrefour RD82C/RD82, RD82 : entre les carrefours RD82C/RD82 et RD82/RD82H sur les communes de Romagnieu et de Pont-de-Beauvoisin, entre 9h15 et 10h30.

entre les carrefours RD82C/RD82 et RD82/RD82H sur les communes de Romagnieu et de Pont-de-Beauvoisin, entre 9h15 et 10h30. RD82H : entre le carrefour RD82/RD82H et Pont-de-Beauvoisin , entre 9h30 et 10h30.

entre le carrefour RD82/RD82H et Pont-de-Beauvoisin RD1006 : Au carrefour RD1006/RD82H à Pont-de-Beauvoisin, entre 10h00 et 10h30.

Au carrefour RD1006/RD82H à Pont-de-Beauvoisin, RD82 : entre Pont-de-Beauvoisin et St Albin de Vaulserre, entre 9h30 et 10h30.

entre Pont-de-Beauvoisin et St Albin de Vaulserre, RD82B : entre St Albin de Vaulserre et la limite du département avec la Savoie, entre 9h45 et 10h30.

Secteur Voironnais Chartreuse :

RD520D : entre Entre Deux Guiers et le giratoire RD520D/RD520, entre 10h00 et 11h00.

entre Entre Deux Guiers et le giratoire RD520D/RD520, RD520, Bretelle de sortie E2-RD520, RD520C : entre le giratoire RD520D/RD520, la bretelle de sortie RD520/E2-RD520 jusqu’à St Christophe sur Guiers et St Pierre d’Entremont, entre 10h00 et 11h15.

entre le giratoire RD520D/RD520, la bretelle de sortie RD520/E2-RD520 jusqu’à St Christophe sur Guiers et St Pierre d’Entremont, RD512 : Entre St-Pierre-d’Entremont et St-Pierre-de-Chartreuse, entre 10h15 et 11h30.

RD512 : Entre St-Pierre-de-Chartreuse et le col de Porte, entre 10h30 et 12h00.



Entre St-Pierre-d’Entremont et St-Pierre-de-Chartreuse, Entre St-Pierre-de-Chartreuse et le col de Porte, RD sur l’agglomération grenobloise : axes routiers entre La Tronche, Grenoble, St-Martin-d’Hères, Gières et Vizille, entre 11h15 et 13h00. Pour plus d’informations, voir www.metromobilite.fr

Secteur Agglomération grenobloise / Gresivaudan :

RD524 : entre le carrefour RD280/RD524 à Uriage et Vizille, entre 11h30 et 13h00. L’accès à Chamrousse sera impossible.

Secteur Oisans :

RD1091 : entre Séchilienne et carrefour RD1091/RD526 - Rochetaillée, entre 11h45 et 14h00.

: entre Séchilienne et carrefour RD1091/RD526 - Rochetaillée, RD1091, RD1091B : Entre le carrefour RD1091/RD526 – Rochetaillée et le giratoire Sud de Bourg-d’Oisans, entre 12h15 à 14h00.

: Entre le carrefour RD1091/RD526 – Rochetaillée et le giratoire Sud de Bourg-d’Oisans, RD1091 : entre le giratoire Sud de Bourg d’Oisans et le carrefour RD1091/RD25 après le barrage du Chambon, entre 12h45 et 14h30.

RD1091 : entre le carrefour RD1091/RS1091 et la limite avec le département des Hautes-Alpes, entre 12h45 et 14h30.



: entre le giratoire Sud de Bourg d’Oisans et le carrefour RD1091/RD25 après le barrage du Chambon, : entre le carrefour RD1091/RS1091 et la limite avec le département des Hautes-Alpes, RD25 : entre le carrefour RD1091/RD25 et Mizoën, entre 13h00 et 14h45.

: entre le carrefour RD1091/RD25 et Mizoën, RD25A : entre Mizoën et Clavans-le-Haut, entre 13h00 et 15h15.

RD211F : entre la sortie d’agglomération de Huez-en-Oisans – Les Bergers et le carrefour RD211F/RD211, entre 13h45 et 15h15.

: entre Mizoën et Clavans-le-Haut, : entre la sortie d’agglomération de Huez-en-Oisans – Les Bergers et le carrefour RD211F/RD211, RD211 : entre le carrefour RD211F/RD211 et l’arrivée de l’étape - Avenue du Rif Nel à l’Alpe-d’Huez, entre 13h45 et 15h15.

Autres :

Depuis la rocade sud, l’accès à Vizille par la RD524 (sortie 3) sera impossible de 11h15 à 13h00. Itinéraire conseillé par la RD5 via Eybens ou par la RN85 depuis l’A480- sortie n°8.

Itinéraire de course et heure probable de passage des coureurs :

RD592 Départ d’Aoste 10h00 RD82 Entre Aoste et Pont-de-Beauvoisin. 10h05 10h14 RD82H RD82 De Pont de Beauvoisin à St Albin de Vaulserre 10h13 10h24 RD102C Entre Entre-Deux-Guiers et St-Christophe-sur-Guiers 10h42 10h51 RD520C Entre St Christophe sur Guiers et St Pierre d’Entremont 10h46 11h09 RD512 Entre St Pierre d’Entremont et St Pierre de Chartreuse 11h02 11h29 RD512 Entre St Pierre de Chartreuse et le col de Porte 11h20 11h48 RD512 RD112 Entre le col de Porte et l’agglomération grenobloise (St-Martin-d’Hères) 11h37 12h21 RD269 A Gières 12h11 12h30 RD524 De Gières à Uriage puis jusqu’à Vizille – carrefour RD524/RD101 12h14 12h54 RD101 Du carrefour RD524/RD101 jusqu’au carrefour RD101/RD1091 à Péage de Vizille 12h36 12h59 RD1091 Du carrefour RD101/RD1091 à Péage de Vizille jusqu’à Séchilienne 12h40 13h09 RD1091 De Séchilienne jusqu’au carrefour RD1091/RD526 à Rochetaillée 12h49 13h41 RD1091 Du carrefour RD1091/RD526 à Rochetaillée jusqu’à Bourg-d’Oisans 13h17 13h27 RD1091B Traversée de Bourg-d’Oisans depuis les Sables 13h19 13h52 RD1091 De Bourg-d’Oisans jusqu’au barrage du Chambon et carrefour RD1091/RD25 (accès Mizoën) 13h27 14h20 RD25

RD25A Du carrefour RD1091/RD25 à Clavans-le-Haut-Oisans 13h52 14h30 VC De Clavans-en-Haut-Oisans au col de Sarenne 14h01 14h43 VC RD211F Du col de Sarenne à l’Alpe d’Huez 14h13 14h58 RD211F RD211 Du carrefour RD211F/RD211 jusqu’à l’arrivée à l’Alpe d’Huez – Avenue du Rif Nel 14h30 15h09

STATIONNEMENTS : Horaires et lieux d’interdiction

Pour la 7ème étape – Aoste => Alpe d’Huez :

RD520C : entre St-Christophe-sur-Guiers et St-Pierre-d’Entremont de 7h00 à 17h00.

: entre St-Christophe-sur-Guiers et St-Pierre-d’Entremont de 7h00 à 17h00. RD512 : entre St-Pierre-d’Entremont et St-Pierre-de-Chartreuse, de 7h00 à 17h00.

: entre St-Pierre-d’Entremont et St-Pierre-de-Chartreuse, de 7h00 à 17h00. RD1091 : entre Séchilienne et Livet et Gavet, de 7h00 à 17h00.

entre Séchilienne et Livet et Gavet, de 7h00 à 17h00. RD1091 : entre le carrefour RD1091/RD530 – au Clapier d’Auris et la limite avec le département de Hautes-Alpes (zones de risques de chutes de pierres), de 7h00 à 17h00.

: entre le carrefour RD1091/RD530 – au Clapier d’Auris et la limite avec le département de Hautes-Alpes (zones de risques de chutes de pierres), de 7h00 à 17h00. RD25 : entre le carrefour RD1091/RD25 et Mizoën (zones de risque de chutes de pierres), de 7h00 à 17h00.

: entre le carrefour RD1091/RD25 et Mizoën (zones de risque de chutes de pierres), de 7h00 à 17h00. RD211F : entre la sortie d’agglomération de l’Alpe-d’Huez (giratoire de l’Europe) et le carrefour RD211F/RD211 (patte d’oie) de 7h00 à 17h00.

Toutes interdictions de stationnement prend fin sur décision de la Gendarmerie au plus tard le samedi 10 juin 2017 à 17h00. Merci de respecter ces consignes.

DEVIATIONS (fermeture de la RD1091 de 11h45 à 14h30) :

Afin de faciliter la gestion de la circulation pendant la coupure de la RD1091, un itinéraire de déviation sera mis en place pour les usagers en transit entre Grenoble et Briançon :

Sens Grenoble vers Briançon : Déviation depuis Vizille par la route nationale RN85 via La Mure, le col Bayard et Gap (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis la limite Isère / Hautes-Alpes jusqu’à Gap), puis la RN94 en direction de Briançon.





Déviation depuis Vizille par la route nationale RN85 via La Mure, le col Bayard et Gap (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis la limite Isère / Hautes-Alpes jusqu’à Gap), puis la RN94 en direction de Briançon. Sens Briançon vers Grenoble : Déviation depuis Briançon par Gap et la RN85 via le col Bayard (sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service, interdiction valable depuis Gap jusqu’à la limite Isère / Hautes-Alpes), et La Mure jusqu’à Vizille (descente de Laffrey) sauf pour les PL de PTAC supérieur à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter, à La Mure, la RD529 via St-Georges-de-Commiers.

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

En raison du passage du Critérium du Dauphiné, les lignes circulant sur les secteurs suivants : Chartreuse, agglomération Grenobloise, agglomération sud Grenobloise et Oisans seront fortement perturbées. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr