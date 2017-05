FLASH SPECIAL

MANIFESTATION SPORTIVE «69ème CRITERIUM DU DAUPHINE»

Mercredi 7 JUIN 2017

Le Département de l'Isère est concerné par l’étape suivante :

Mercredi 07 juin 2017 : Contre la montre individuel – La-Tour-du-Pin (Isère) => Bourgoin-Jallieu (Isère) – 23,5 Km.

Pour cette étape et sur l’ensemble des itinéraires successifs, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés environ 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION. Il n’y a pas de caravane publicitaire. Dans le cadre du contre la montre individuel, le parcours est totalement fermé à la circulation dès la reconnaissance par les coureurs soit une heure avant le départ du premier coureur (estimé à 12h55 environ). Dans certaines intersections, une traversée de l’itinéraire pourra être assurée sous la responsabilité des forces de l’ordre.

Au départ de La-Tour-du-Pin, les coureurs du Critérium se confronteront au chronomètre pour rallier Bourgoin-Jallieu sur un parcours de 23,5 Km dans le nord Isère.

L’accès à La-Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu sera perturbé dans l’après-midi.

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

Secteur Vals du Dauphiné :

RD16 : sur l’agglomération de La-Tour-du-Pin entre le carrefour RD16/Rue Paul Durand et le carrefour RD16/Avenue Général de Gaulle, entre 6h30 et 16h30.

RD54A : entre le carrefour RD54A/Rue Charles Baudelaire et le carrefour RD54A/RDRD54 sur les communes de La-Tour-du-Pin, St Jean-de-Soudain, et de Rochetoirin, entre 11h30 et 16h00.

RD54 : entre le carrefour RD54A/RD280 et la commune de Rochetoirin, entre 11h30 et 16h00.

RD54 : entre la commune de Rochetoirin et la commune de Montcarra, entre 11h30 et 16h15.

Secteur Porte des Alpes :

RD143 : entre la commune de Montcarra et la commune de St Savin, entre 11h30 et 16h15.

RD143C : entre la commune de St-Savin et la commune de Bourgoin-Jallieu, entre 11h30 et 16h30 .

Itinéraire de course et heure probable de passage des coureurs :

Début Fin VC A La-Tour-du-Pin 12h55 15h55 RD16 Sur la commune de La-Tour-du-Pin. 12h55 15h55 RD54A De La-Tour-du-Pin à Rochetoirin 12h55 15h56 RD54 De Rochetoirin à Laval 13h01 16h05 RD143 De Laval au carrefour RD143/RD143C sur la commune de Demptézieu 13h10 16h09 RD143C De Demptézieu à Bourgoin-Jallieu 13h16 16h18 IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE En raison du passage du Critérium du Dauphiné toutes les lignes desservant les communes de Bourgoin Jallieu et La Tour du Pin seront fortement perturbées.