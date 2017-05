FLASH SPECIAL

MANIFESTATION SPORTIVE «69ème CRITERIUM DU DAUPHINE» Mardi 6 JUIN 2017

Le Département de l'Isère est concerné par l’étape suivante :

Mardi 6 juin 2017 : Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) => Tullins (Isère) – 184 Km.

Pour cette étape et sur l’ensemble des itinéraires successifs, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés environ 45 minutes avant le passage de la voiture de tête de course et jusqu’à 10 minutes environ après le passage de la voiture balai. L'ITINERAIRE EST FERME DANS LES 2 SENS DE CIRCULATION.

Il n’y a pas de caravane publicitaire.

Dans certaines intersections, un cisaillement d’itinéraire sera assuré sous la responsabilité des forces de l’ordre.

En provenance du département de la Drôme depuis Génissieux et Saint-Michel-Sur-Savasse, les coureurs du Critérium entreront dans le département de l’Isère à Roybon via la Côte-des-Sarrets (entre 15h08 et 15h34) par les RD20B et RD20 et rejoindront les RD71, RD155, RD35B, RD35, RD1532 et RD45 pour finir l’étape par une arrivée à Tullins entre 16h10 et 16h34.

L’accès à Tullins et le trafic sur St-Quentin-sur-Isère seront perturbés dans l’après-midi.

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

Routes départementales Localisation Horaires de coupure Secteur Sud Grésivaudan : RD20B entre la limite avec le département de la Drôme et le carrefour RD20B/RD27A sur les communes de Montagne et de St-Antoine-l’Abbaye. entre 14h15 et 15h45 RD155 Sur les communes de Roybon, de Varacieux et de Vinay, entre le carrefour RD155/RD71 et Vinay. entre 14h30 et 16h15 RD22C, RD1092 Sur la commune de Vinay, entre le carrefour RD1092/RD22C et le carrefour RD22C/RD35B. entre 15h00 et 16h15 RD35B Entre Vinay et le carrefour RD35B/RD35 sur les communes de Vinay et de l’Albenc. entre 15h00 et 16h30 RD35 Entre le carrefour RD35B/RD35 et St Gervais – Le Port sur les communes de l’Albenc et de St Gervais. entre 15h00 et 16h30 RD1532 Entre le carrefour RD35/RD1532 et le carrefour RD1532/RD45 sur les communes de St Gervais et de St Quentin sur Isère. entre 15h00 et 16h45

Routes départementales Localisation Horaires de coupure Secteur Bièvre Valloire : RD20B Entre le carrefour RD20B/RD27A et le carrefour RD20B/RD20 sur la commune de Roybon. entre 14h15 et 15h45 RD20 Entre le carrefour RD20/RD20B et le carrefour RD20/RD71 sur la commune de Roybon. entre 14h15 et 15h45 RD71 Entre Roybon et le carrefour RD71/RD155 sur la commune de Roybon. entre 14h30 et 16h00

Routes départementales Localisation Horaires de coupure Secteur Voironnais Chartreuse : RD45 Entre St-Quentin-sur-Isère (carrefour RD1532/RD45) et la sortie du giratoire de Carrefour Market sur les communes de St-Quentin-sur-Isère et de Tullins. entre 14h15 et 15h45 RD45 (arrivée) Sur la commune de Tullins entre le giratoire d’accès à l’autoroute A49 et l’entrée d’agglomération de Tullins. entre 14h15 et 15h45

Itinéraire de course et heure probable de passage des coureurs:

Début Fin RD20B, RD20 RD71 De la limite du département Drome / Isère jusqu’à Roybon. 15h08 15h34 RD71 De Roybon jusqu’à Varacieux. 15h15 15h49 RD155 Du carrefour RD155/RD518 à Varacieux jusqu’à Vinay. 15h29 16h01 RD35B De Vinay au carrefour RD35B/RD35. 15h40 16h11 RD35 Du carrefour RD35B/RD35 au carrefour RD35/RD1532. 15h49 16h13 RD1532 Du carrefour RD35/RD1532 jusqu’au carrefour RD1532/RD45 à St-Quentin-sur-Isère. 15h51 16h27 RD45 Du carrefour RD1532/RD45 jusqu’à l’arrivée à Tullins. 16h04 16h34

Autres :

- RD45 et RD1092 – Interdiction PL entre Tullins et Moirans sur la RD1092, déviation PL via Moirans ou Voreppe pour rejoindre l’A48.

- A49 – fermeture de l’échangeur de Tullins de 15h00 à 17h00.

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

En raison du passage du Critérium du Dauphiné la ligne 5200 sera perturbée. Des arrêts ne seront pas desservis.