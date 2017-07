MANIFESTATION SPORTIVE

6ème RALLYE AUTOMOBILE REGIONAL

DU BALCON EST VERCORS

samedi 08 juillet 2017



et 1er rallye VHC

vendredi 07 juillet 2017



La 6ème édition du Rallye Automobile régional du Balcon Est Vercors (environ 150 véhicules) empruntera le samedi 08 juillet 2017 de 8h30 à 21h00 les RD 8A sur les communes de St-Michelles-Portes et Gresse-en-Vercors, RD 242 sur les communes de Miribel-Lanchâtre et Château-Bernard, et RD 8 sur les communes de Miribel-Lanchâtre et St-Guillaume.



Le rallye comporte 5 Epreuves Spéciales (ES) d’une longueur totale de 40 Km sur routes départementales fermées dans les deux sens de circulation le samedi 08 juillet 2017 :

- Trois ES (n°2, 3 et 4) de 8 km de Château-Bernard (départ) à St-Guillaume (arrivée) – 8 Km (3 passages).

- Deux ES (n°1 et 5) de 8 km de St-Michel-les-Porte s (départ) au col de l’Allimas sur la commune de Gresse-en-Vercors (arrivée) – 8 Km (2 passages).



Pour les sections concernées par les épreuves spéciales, les routes départementales listées ci-après seront fermées dans les deux sens de circulation :

- de 8h00 à 12h00 et de 17h à 21h00 pour la RD8A ;

- de 8h45 à 20h00 pour les RD242 et RD8.



ES n°1, 3 et 4 - « Château-Bernard - St-Guillaume – St Andéol » :

Fermeture de la RD 242 entre Château-Bernard (départ) et St-Guillaume (arrivée).

Déviations dans les 2 sens de circulation entre St Andéol et St Guillaume par les RD242, RD8A et RD8 via St-Andéol, Gresse-en-Vercors et St-Guillaume.

ES n°2 et 5 - « St-Michel-les-Portes - Gresse-en-Vercors » :

Fermeture de la RD8A entre St-Michel-les-Portes (départ en sortie de village direction Gresse) et Gresse-en-Vercors (arrivée au col de l’Allimas).

Déviations dans les 2 sens de circulation entre St Michel les Portes et Gresse en Vercors par les RD247, RD1075, RD8A et RD8 via St-Michel-les-Portes, Roissard, Monestier-de Clermont, St-Paulles-Monestier, St Guillaume et Gresse-en-Vercors.



Le stationnement sera interdit sur plusieurs tronçons de l’itinéraire des épreuves.

Toutefois, si les circonstances l’exigent, la fermeture ou le rétablissement de la circulation seront laissés à l’initiative des services de Gendarmerie, suivant la configuration des évènements.



La plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route dans tous les secteurs et abords de la course, notamment sur les parcours de liaisons inter-épreuves qui restent ouverts à la circulation.

Merci de respecter ces consignes.

En Isère, pour plus d’informations sur les conditions de circulation, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le Département : www.itinisere.fr.