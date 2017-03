FLASH SPECIAL

MANIFESTATION SPORTIVE

5ème Semi-marathon Grenoble => Vizille

DIMANCHE 02 AVRIL 2017



Cette manifestation sportive est une course à pied (semi-marathon) d’une distance approximative de 21,5 km où environ 6 000 participants y sont attendus dont 1 000 participants pour la randonnée.

Les axes empruntés dans le sens Grenoble vers Vizille sont : Boulevard Clémenceau à Grenoble (rue Lachat), avenue Jean Perrot en direction d’Eybens, puis les RD5, RD5E et RD524 via GRENOBLE, EYBENS, BRIE-ANGONNES, VAULNAVEYS-LE-HAUT, VAULNAVEYS-LE-BAS et VIZILLE.

Deux parcours :

- Randonnée pédestre : départ de la randonnée à 8h30 entre Eybens (place de Verdun) et Vizille (place du Château) – passage par Brié et Angonnes, Bresson, Jarrie et Montchaboud, parcours de 15 Km.

- Semi-Marathon : en individuel ou par relais de 2 « semi et duo » : départ à 9h30 reliant Grenoble (Bd Clemenceau face à la Halle Clémenceau) à Vizille Place du Château (parcours de 21,800 Km).

A différents horaires, les routes empruntées seront fermées à la circulation et seront ré-ouvertes après le passage des derniers participants :

- Bd Clemenceau à Grenoble fermé de 6h00 à 11h00.

- Avenue Jean Perrot (RD 5) fermée dans les 2 sens de 9h00 jusqu’au passage du dernier participant (environ 10h30) entre le boulevard Clémenceau et l’avenue Jean Jaurès (place Jean Racine) à Grenoble.

- RD5 (route Napoléon) fermée dans le sens de la course uniquement (nord-sud) entre l’avenue Jean Jaurès (place Jean Racine à Grenoble) et le carrefour RD5 / RD5E sur la commune de Brié-et-Angonnes, de 9h30 jusqu’au passage du dernier participant (environ 12h00).

- RD5E (route d’Uriage) sera fermée dans les 2 sens de circulation de 9h45 à la fin de la course (environ 12h30) depuis le carrefour RD5 / RD5E sur la commune de Brié-et-Angonnes jusqu’au carrefour RD5E/RD 524 sur la commune de Vaulnaveys-le-Haut.

- RD524 (avenue d’Uriage) sera fermée à la circulation de 10h00 à la fin de course (environ 13h30) depuis le carrefour RD5E / RD524 sur la commune de Vaulnaveys-le Haut jusqu’à Vizille (à l’entrée du Parc du château).

- RN87 (Rocade Sud) : Bretelles de sortie de l’échangeur n°5 (accès à Eybens) fermées dans chaque sens de circulation de 9h00 à 10h30.

Ces mesures de fermeture de routes engendreront de fortes perturbations de trafic dans Grenoble et sur les axes situés à l’intérieur et autour des agglomérations concernées, notamment pour les usagers désirant se rendre à Eybens et Grenoble à partir de Vizille.



Itinéraires conseillés de déviation :

Un itinéraire conseillé sera mis en place entre GRENOBLE et VIZILLE :

- Pour les usagers en provenance de Grenoble et se dirigeant vers Vizille : suivre l’itinéraire jalonné par l’A480 et la RN85.

- Pour les usagers en provenance de Vizille et en direction d’Eybens, un itinéraire conseillé sera mis en place par la RN85 et l’A480. Les usagers emprunteront ensuite la RN87 jusqu’à la sortie n°5 d’Eybens.



Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.grenoble-vizille.fr

Vous pouvez consulter le prospectus ci-joint concernant cette manifestation sportive.



IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

En raison du passage des coureurs sur une partie de l’itinéraire de la ligne 3000, l’arrêt « place du Château » à Vizille ne sera pas desservi. Pour plus d’informations, merci de consulter le site www.transisere.fr