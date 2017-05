FLASH SPECIAL

MANIFESTATION SPORTIVE « 12 ème édition - L’ALPE D’HUZES 2017 »

MERCREDI 31 MAI et JEUDI 01 JUIN

Les mercredi 31 mai et jeudi 01 juin 2017, une manifestation cycliste (cycliste et pédestre), intitulée l’Alpe d’Huzes, se déroulera dans la montée de l’Alpe d’Huez (RD 211), sur les communes de Bourg-d’Oisans, La Garde en Oisans et Huez en Oisans.

Les organisateurs attendent de très nombreux participants sur la RD 211 (300 participants attendus le 31 mai et 4 700 participants attendus le 01 juin), qui reste ouverte à la circulation publique pendant le déroulement de cette manifestation.

L’épreuve prévoit, selon les participants, de nombreux cycles de montée ET descente et de nombreux spectateurs.

Déroulement :

Mercredi 31 mai : l’épreuve, intitulée Alpe d’Huzus (une seule montée sans descente) se déroule sur la plage horaire de 11h00 à 15h30.

Jeudi 01 juin : l’épreuve, intitulée Alpe d’Huzes (maximum de 6 montées) se déroule sur la plage horaire de 4h30 à 20h30.

Il est également prévu une forte affluence de piétons sur ce secteur.

Par conséquent, de nombreuses perturbations de trafic sont attendues sur l’itinéraire emprunté, dans la station de l’Alpe d’Huez, et en bas de la montée de l’Alpe d’Huez.

La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est INTERDITE le jeudi 01 juin 2017, elle est fortement déconseillée le mercredi 31 mai 2017.

Au niveau de la station de l’Alpe d’Huez, les automobilistes seront invités à suivre un itinéraire destiné à faciliter l’organisation de la manifestation.

En fin d’épreuves : les horaires peuvent varier, ainsi que les heures de gênes à la circulation.

Compte-tenu du grand nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route qui emprunteront la route départementale RD 211 pendant ces 2 jours dans les deux sens de circulation.

Coupures sur la RD1091B dans le centre de l'agglomération de Bourg d'Oisans les 30/05/2017 (de 13h00 à 24h00), le 31/05 (de 9h30 à 13h00) et le 01/06 (de 04h00 à 10h00). Déviation par la RD1091 entre le giratoire nord et le giratoire sud de Bourg d'Oisans.

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

Les lignes 3000, 3020 et 3030 seront perturbées du mardi 30 mai au jeudi 01 juin. Pour plus de détails, merci de consulter: www.transisere.fr