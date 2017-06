La ligne est interrompue entre les arrêts Vallier-Docteur Calmette et Verdun-Préfecture, du début jusqu'à la fin de service. Les arrêts, de Abbé Grégoire à Docteur Martin, ne sont pas desservis. Se reporter à l'arrêt provisoire Vallier-Docteur Calmette en direction de Maisons Neuves,boulevard Joseph Vallier. Attention en raison du Critérium du Dauphiné, la ligne est interrompue entre les arrêts Vallier-Docteur Calmette et Jeanne d'Arc, avec un terminus provisoire à l'arrêt Chavant des lignes 13 et C4, de 10h30 jusqu'à la fin de la course prévue vers 14h00.