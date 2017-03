Ce mardi 7 mars, en raison d'une panne de véhicule sur la D8B à Château-Bernard, la route est coupée dans les 2 sens de circulation.

Une déviation est mise en place sens Vif vers Arzelier par RD9, sens Monestier-de-Clermont vers Arzelier par RD242 et RD8 via Château-Bernard, Saint-Guillaume et Saint-Paul-les-Monestier.