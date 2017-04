En raison de travaux sur les communes de Monestier-d'Ambel et Pellafol, la route D537 est coupée aux véhicules de plus de 3,5T pour une durée indéterminée.

Pour les véhicules de plus de 3,5T une déviation est mise en place par la RD 537, la RN85 et les RD994 et RD937 dans le Département des Hautes Alpes via Corps, Gap, Montmaur, le col du Festre et Saint Disdier en Dévoluy.