En raison d'un glissement de terrain suite à la rupture d'une canalisation d'arrosage agricole, la départementale D518 est coupée à tous les véhicules dans les deux sens de circulation pour une durée indéterminée.

Une déviation est mise en place par les RD531 et 1532 via Auberives en Royans et Saint just de Claix.