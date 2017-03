Du lundi 20 mars 8h au vendredi 28 avril 2017 17h

En raison de travaux entre Rovon et Saint-Gervais, la D35 est coupée à la circulation entre la Chataignaire en venant de la RD1532 et le Pont Chabert.

Une déviation est mise en place par les RD1532 et RD531 via Saint-Gervais, Voreppe, Sassenage, Engins et Villard-de-Lans.