FLASH SPECIAL

Travaux de mise à 2 X 2 voies de la RD1006

sur les communes de Villefontaine, Vaulx Milieu et l’Isle d’Abeau

En raison des travaux d’aménagement de la RD1006 en 2 x 2 voies sur les communes de Villefontaine et de Vaulx Milieu, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation à tous les véhicules (y compris ceux non motorisés et aux piétons) la nuit du lundi 27 au mardi 28 février 2017 entre 21h00 et 6h00 sur la section allant du giratoire d’accès à la sortie n° 6 de l’A43 jusqu’au giratoire des Guinguettes.

Une déviation sera mise en place par la rue Antoine Condorcet.

La circulation des transports exceptionnels sera interrompue cette nuit-là, ces derniers ne pouvant utiliser la déviation.