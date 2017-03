FLASH SPECIAL

Travaux de mise à 2 X 2 voies de la RD1006

sur les communes de Villefontaine, Vaulx Milieu et l’Isle d’Abeau

La fermeture de la RD 1006 est prévue dans la nuit du Jeudi 2 au Vendredi 3 mars 2017 :

En raison des travaux d’aménagement de la RD1006 en 2 X 2 voies sur les communes de Villefontaine et de Vaulx Milieu, la circulation sera interdite sur la RD 1006 dans les deux sens de circulation à tous les véhicules (y compris ceux non motorisés et aux piétons) la nuit du Jeudi 2 au Vendredi 3 mars 2017 entre 21h00 et 6h00 sur la section allant du giratoire d’accès à la sortie n° 6 de l’A43 jusqu’au giratoire des Guinguettes (carrefour RD 1006 / RD 36).

Une déviation sera mise en place par la rue Antoine Condorcet.

La circulation des transports exceptionnels sera interrompue cette nuit-là, ces derniers ne pouvant utiliser la déviation.