La ligne est interrompue entre les stations Sainte-Claire-Les Halles et La Tronche Hôpital, de 11h00 jusqu'à la fin de la course prévue vers 13h00. Les stations La Tronche Hôpital en direction de Presqu'île, Notre-Dame-Musée et Sainte-Claire Les Halles, en direction de Plaine des Sports, et Ile Verte, ne sont pas desservies.