La ligne est interrompue entre les arrêts Verdun-Préfecture et Hôpital Michallon, de 11h00 jusqu'à la fin de la course prévue vers 14h00. Les arrêts, Verdun-Préfecture en direction du Lycée du Grésivaudan, Mutualité, Saint-Roch, Cimetière du Grand Sablon et Hôpital Michallon en direction de Prémol ne sont pas desservis.