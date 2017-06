La ligne est interrompue entre les arrêts Verdun-Préfecture et Jeanne d'Arc, de 10h30 jusqu'à la fin de la course prévue vers 14h00. Les arrêts, Verdun-Préfecture en direction de Les Alloves, Bir Hakeim, Madeleine et Jeanne d'Arc en direction de Maisons Neuves ne sont pas desservis. Attention en raison de la Fête des Tuiles, la ligne est interrompue entre les arrêts Vallier-Docteur Calmette et Verdun-Préfecture, du début jusqu'à la fin de service.