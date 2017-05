Dans le cadre de l'épreuve sportive du « Triathlon du Trièves » le dimanche 21 mai 2017, l’autoroute A51 sera fermée dans les 2 sens de circulation du 20 mai à 20h au 22 mai 2017 à 00h, entre le diffuseur n°12 de Vif et le Col du Fau, situé au sud de Monestier-de-Clermont en limite avec la commune de Roissard.

Déviations dans les deux sens de circulation par la RD1075 entre Monestier-de-Clermont et Vif, via Monestier-de-Clermont, Sinard, Saint-Martin-de-la-Cluze et Vif.

La circulation sur la RD1075 sera par ailleurs fortement perturbée dimanche 21 mai entre le village de Monestier-de-Clermont et le Col du Fau.